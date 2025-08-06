В Самарской области за один день утонули 2 человека

4 августа в регионе зафиксированы две трагедии на воде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области.
Утром в Промышленном районе города Самары очевидцы обнаружили тело мужчины в реке Волга. Погибшему было 59 лет. Спасатели извлекли его из воды, но спасти не удалось.
Вечером стало известно о втором случае — в Сызрани спасательные службы обнаружили тело 72-летнего мужчины. Подробности происшествия уточняются.
МЧС вновь обращается к жителям с призывом соблюдать правила безопасности на воде. Особенно это важно в жару, когда количество несчастных случаев резко возрастает.
Спасатели напоминают: отдыхать у воды нужно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.
Категорически запрещено купаться в состоянии алкоголя, при плохом самочувствии, заплывать за буйки и пересекать границы пляжа.
Детей нельзя оставлять без присмотра ни на минуту — даже мелкая вода может быть опасной.
Берегите себя и своих близких. Внимательность и дисциплина — главные спасатели.
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