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В Самарской области за один день утонули 2 человека

4 августа в регионе зафиксированы две трагедии на воде.

4 августа в регионе зафиксированы две трагедии на воде. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области.

Утром в Промышленном районе города Самары очевидцы обнаружили тело мужчины в реке Волга. Погибшему было 59 лет. Спасатели извлекли его из воды, но спасти не удалось.

Вечером стало известно о втором случае — в Сызрани спасательные службы обнаружили тело 72-летнего мужчины. Подробности происшествия уточняются.

МЧС вновь обращается к жителям с призывом соблюдать правила безопасности на воде. Особенно это важно в жару, когда количество несчастных случаев резко возрастает.

Спасатели напоминают: отдыхать у воды нужно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели.

Категорически запрещено купаться в состоянии алкоголя, при плохом самочувствии, заплывать за буйки и пересекать границы пляжа.

Детей нельзя оставлять без присмотра ни на минуту — даже мелкая вода может быть опасной.

Берегите себя и своих близких. Внимательность и дисциплина — главные спасатели.

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