Взрывчатку, гранаты, автоматы Калашникова и другое оружие изъяли силовики Казахстана

«Комитетом национальной безопасности (КНБ) продолжается работа по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. В июле 2025 года при координации прокуратуры, КНБ во взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий в городе Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них шесть автоматов “Калашникова”, 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, семь обрезов, а также шесть гранат, две тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов», — сообщает пресс-служба КНБ в среду.