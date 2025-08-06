Появились кадры, как гидроцикл переезжает двух девочек на сапе в Приморье

В Сети появились кадры из Приморья, где местный житель, катаясь на гидроцикле, переехал двух девочек на сапах. Их в среду, 6 августа, опубликовали в Telegram-канале Zvezdanews.
На видео видно, как мужчина сначала проплывает мимо отдыхающих подростков. Через несколько секунд он едет уже прямо на них, следует из публикации.
Инцидент произошел в селе Рисовая Падь, расположенном у бухты Троицы в Японском море 5 августа. Пострадали две подруги 12 и 17 лет, их доставили в больницу. 30-летний водитель гидроцикла задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.
1 августа в Тверской области катер столкнулся с баржей — в результате происшествия также пострадали четыре человека. Местные жители вытащили на берег трех людей, еще одного спасли матросы на барже.