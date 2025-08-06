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ТАСС: Уиткофф прогулялся по Зарядью с главой РФПИ Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Уиткофф и Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» (архивное фото).

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прогулялись по парку «Зарядье» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково. С начала 2025 года это уже пятый визит американского спецпосланника в Россию. Ранее он дважды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине и возможному введению новых торговых ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может ввести импортные пошлины почти на 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если до 9 августа не будет достигнуто соглашение по украинскому кризису. Он также отметил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться по итогам нынешнего визита Уиткоффа в Москву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия всегда рада видеть Стива Уиткоффа в Москве. Он также отметил, что в ходе своего визита Уиткофф встретится с Путиным, передает «Национальная служба новостей».

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