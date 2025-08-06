ТАСС: Уиткофф прогулялся по Зарядью с главой РФПИ Дмитриевым

Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине и возможному введению новых торговых ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон может ввести импортные пошлины почти на 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если до 9 августа не будет достигнуто соглашение по украинскому кризису. Он также отметил, что дальнейшие шаги Вашингтона будут определяться по итогам нынешнего визита Уиткоффа в Москву.