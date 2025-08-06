Российские войска усилили наступление на юге Донбасса

Ранее российские войска заняли ряд населенных пунктов на ключевых направлениях, включая Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, а также начали масштабное наступление на красноармейском, запорожском и купянском фронтах. На этом фоне отмечается обострение ситуации для ВСУ и рост числа боестолкновений в разных районах, что приводит к отступлению украинских подразделений с важных позиций и перебоям в их снабжении.