В ночном пожаре в Уфимском районе пострадал 52-летний мужчина

Под Уфой минувшей ночью на улице Линейной вспыхнул двухэтажный жилой дом. Сотрудникам МЧС по Башкирии удалось полностью ликвидировать возгорание, однако последствия оказались серьезными.
Так, 52-летний хозяин дома с ожогами и травмами был доставлен в Республиканский госпиталь для ветеранов. По последним данным, его состояние врачи оценивают как стабильное.
Известно, что огонь повредил не только дом, но и деревянную баню, пристроенную к нему. В тушении участвовала бригада из 15 спасателей и шесть специализированных машин.
Сейчас дознаватель МЧС выясняет причины пожара.
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