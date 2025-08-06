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В ночном пожаре в Уфимском районе пострадал 52-летний мужчина

Состояние пострадавшего удовлетворительное.

Источник: Комсомольская правда

Под Уфой минувшей ночью на улице Линейной вспыхнул двухэтажный жилой дом. Сотрудникам МЧС по Башкирии удалось полностью ликвидировать возгорание, однако последствия оказались серьезными.

Так, 52-летний хозяин дома с ожогами и травмами был доставлен в Республиканский госпиталь для ветеранов. По последним данным, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Известно, что огонь повредил не только дом, но и деревянную баню, пристроенную к нему. В тушении участвовала бригада из 15 спасателей и шесть специализированных машин.

Сейчас дознаватель МЧС выясняет причины пожара.

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