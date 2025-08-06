В Приамурье три населенных пункта остались без транспорта из-за подтопления

Жители населенных пунктов оповещены о ситуации, запасы продуктов и медикаментов имеются в достаточном количестве. Кроме того, подтоплен участок на 16-м километре автодороги Экимчан — Февральск — Введеновка, но проезд там возможен для всех видов транспорта. На дороге Коболдо — Огоджа размыто дорожное полотно на 28-м километре, организованы пути объезда.