В Приамурье три населенных пункта остались без транспорта из-за подтопления

В Приамурье движение по федеральной трассе А-360 «Лена» временно невозможно (архивное фото).
Три населенных пункта Селемджинского района Амурской области остались без транспортного сообщения из-за подтопления дорог после сильных дождей. Об этом сообщает амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
«Без транспортного сообщения остались три населенных пункта: поселок Златоустовск, село Ивановское, поселок Ольгинск», — говорится в сообщении. По данным центра, в Селемджинском районе из-за сильных дождей и повышения уровня воды в реках Курумкан, Сугода и Большой Караурак были затоплены три участка дорог, в том числе 45-й километр трассы Экимчан — Златоустовск. Дорожное покрытие повреждено.
Жители населенных пунктов оповещены о ситуации, запасы продуктов и медикаментов имеются в достаточном количестве. Кроме того, подтоплен участок на 16-м километре автодороги Экимчан — Февральск — Введеновка, но проезд там возможен для всех видов транспорта. На дороге Коболдо — Огоджа размыто дорожное полотно на 28-м километре, организованы пути объезда.
В Тындинском округе Амурской области с 6 августа введен режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дорожного полотна на федеральной трассе А-360 «Лена». Движение полностью закрыто на участке с 39 по 160 километры в районе реки Ольдогой.
Глава округа Тамара Лысакова сообщила, что ширина провала составляет около трех метров, а глубина превышает метр. Министерство транспорта рекомендует использовать железнодорожный и авиатранспорт. Специалисты работают на месте, причины обрушения выясняются, прокуратура проводит проверку. Инцидент произошел накануне из-за сильных осадков, пострадавших нет. Ограничение движения введено с 16:15 5 августа.