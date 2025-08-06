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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке. Об этом в среду, 6 августа, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке. Об этом в среду, 6 августа, сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи сообщают, что эпицентр землетрясения находился на глубине 82,3 километра. Подземные толчки зафиксированы в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информации о том, ощущалось ли землетрясение, на данный момент не поступало, сообщается на сайте службы.

В результате масштабных землетрясений произошел сдвиг южной части Камчатки на юго-восток, сообщили в местном филиале геофизической службы РАН 5 августа.

Специалисты отметили, что землетрясение стало сильнейшим в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. После стихийного бедствия в регионе началось извержение вулкана.

За последнюю неделю на Камчатке произошли десятки афтершоков. Подземные толчки разбудили несколько вулканов, которые «спали несколько сотен лет». Как произошли извержения и какие у этого будут последствия — в материале «Вечерней Москвы».