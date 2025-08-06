Кран в Хабаровске упал на Toyota — водитель спаслась чудом

В Хабаровске на стройке в районе переулка Кедрового произошёл опасный инцидент с участием тяжёлой техники. Строительный кран потерял устойчивость и упал на припаркованную легковушку, сообщает телеграм-канал «Хабарейро».
Как стало известно, водитель Toyota Premio вышла из машины буквально за мгновение до того, как техника опрокинулась. По счастливой случайности женщина не пострадала. Очевидцы говорят, что услышали треск и глухой удар — стрела крана рухнула прямо на крышу автомобиля, сплющив его почти до уровня капота.
Инцидент произошёл на строительной площадке между улицами Ленинградской и Лермонтова, в районе Энергомаша. Там спецтехника потеряла устойчивость и завалилась на припаркованную Toyota. Машина получила серьёзные повреждения и восстановлению не подлежит. Предположительно, техника не выдержала крена на неровной поверхности дороги. Машина получила серьёзные повреждения, восстановлению она не подлежит.
Кран приехал на участок для проведения строительных работ. Уточняется, кто несёт ответственность за безопасность зоны и соблюдение правил эксплуатации тяжёлой техники в городской черте.