Кран в Хабаровске упал на Toyota — водитель спаслась чудом

Как стало известно, водитель Toyota Premio вышла из машины буквально за мгновение до того, как техника опрокинулась. По счастливой случайности женщина не пострадала. Очевидцы говорят, что услышали треск и глухой удар — стрела крана рухнула прямо на крышу автомобиля, сплющив его почти до уровня капота.