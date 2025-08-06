Омича с травмой головы спасли на горе Белуха

В Республике Алтай на северо-восточном склоне горы Белуха произошел тревожный инцидент. 71-летний турист из Омска, совершавший восхождение без регистрации маршрута, сорвался и получил травму головы в районе ледника Менсу. О ЧП рассказали 5 августа в МЧС России.