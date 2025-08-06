Омича с травмой головы спасли на горе Белуха

В Республике Алтай на северо-восточном склоне горы Белуха произошел тревожный инцидент. 71-летний турист из Омска, совершавший восхождение без регистрации маршрута, сорвался и получил травму головы в районе ледника Менсу. О ЧП рассказали 5 августа в МЧС России.
Спасательные работы осложнялись труднодоступной горной местностью. Для оперативной эвакуации пришлось задействовать вертолет Ми-8. Специалисты министерства чрезвычайных ситуаций подняли пострадавшего на борт, где эксперты Центра медицины катастроф сразу начали оказывать экстренную помощь.
После успешной спасоперации омича доставили в республиканскую больницу.
Ранее мы писали, что местную жительницу обеспечили чистой водой после прорыва труб.