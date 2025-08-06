Камчатка снова содрогнулась: в регионе произошел подземный толчок магнитудой 5,7

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у побережья Камчатки. По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр подземных толчков находился в 342 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 82,3 км.
«Расстояние от ПК: 342. Глубина (КМ): 82,3. Магнитуда: 5,7», — говорится в сообщении.
На данный момент нет сообщений о том, что землетрясение ощущалось в населенных пунктах. Его глубина и удаленность от берега снижают вероятность серьезных последствий.
Прежде стало известно, что южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении, но и немного опустилась по высоте. Наибольшее опущение зафиксировано в южной части полуострова, тогда как в районе Петропавловска-Камчатского оно оказалось менее значительным.