Камчатка снова содрогнулась: в регионе произошел подземный толчок магнитудой 5,7

Прежде стало известно, что южная часть полуострова Камчатка после сильного землетрясения не только сместилась почти на два метра в юго-восточном направлении, но и немного опустилась по высоте. Наибольшее опущение зафиксировано в южной части полуострова, тогда как в районе Петропавловска-Камчатского оно оказалось менее значительным.