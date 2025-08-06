На месте пропавшего вертолета Минобороны проводит эксперименты

Эксперимент
Поисковые работы пропавшего военного вертолета на озере Сорбулак начинаются в 4:00 утра и заканчиваются поздно ночью. Военнослужащие работают в две смены. Чтобы понять, как падал вертолет, было решено на месте поисков провести небольшой эксперимент.
«Мы провели ряд экспериментов: путем сброса с внешней подвески кабины автомобиля и посмотрели, что происходит с кабиной. Кабина была в движении несколько метров, что нам дало повод определить, что имеется подводное течение. Водолазы об этом тоже говорили. Поэтому, возможно, произошла точка смещения при падении (вертолета — прим. ред.)», — рассказал Избасов YouTube-каналу.
«Очень трудно здесь искать… Видимость нулевая. Эхолот находит нам объект, сканирует, показывает, мы туда спускаем водолазов, они с фонариком спускаются. Видимость 20−30 см, а дальше нулевая. Ил здесь приблизительно до двух метров», — рассказал один из военнослужащих.
Глубина варьируется от 1−2 метров до 28 метров. Температура меняется от поверхности глубины до 12−15 градусов.
Об экипаже
Полковник, замкомандующего ВВС РК Мади Байсеитов рассказал, что крушение не зависело от вертолета. По его словам, вся техника перед полетом проходит проверку: предварительную подготовку и предполетную подготовку.
«Техника была в исправном состоянии. От машины крушение не зависело. Перед вылетом по маршруту работы были в полном объеме выполнены. Данный вертолет — вес 145. Он показал себя практичным вертолетом. По нему проблемных поломок или неисправностей не было», — заметил полковник.
В свою очередь, командующий ВВС РК Аскар Избасов рассказал, что пропавший командир экипажа — летчик первого класса, имел достаточное количество налета.
«Он имел хорошую технику пилотирования. Бортовой техник также имел богатый опыт. Они профессионалы. Имели опыт. Это был обычный маршуртный полет, возврат на базу», — сказал он.
Напомним, что военный вертолет EC-145 вылетел с аэродрома Луговое 25 июля и исчез с радаров. На его борту находились трое членов экипажа. Поиски начали в Сорбулакском водохранилище, где МЧС обнаружило первые фрагменты предположительно пропавшего вертолета.
4 августа к поискам пропавшего вертолета привлекли специалистов Института ионосферы и компании «Геокурс».