На месте пропавшего вертолета Минобороны проводит эксперименты

«Мы провели ряд экспериментов: путем сброса с внешней подвески кабины автомобиля и посмотрели, что происходит с кабиной. Кабина была в движении несколько метров, что нам дало повод определить, что имеется подводное течение. Водолазы об этом тоже говорили. Поэтому, возможно, произошла точка смещения при падении (вертолета — прим. ред.)», — рассказал Избасов YouTube-каналу.