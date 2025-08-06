«Смертельный коктейль»: около 100 человек пропали без вести в результате наводнения

Министр обороны Индии Санджай Сет подтвердил, что в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, но официальные лица опасаются, что их число может возрасти. Около 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, и есть опасения, что они застряли в грязи, в том числе около восьми солдат, которые пропали без вести из лагеря в этом районе.