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«Смертельный коктейль»: около 100 человек пропали без вести в результате наводнения

Около 100 человек пропали без вести в результате наводнения в городе на севере Индии.

Около 100 человек пропали без вести в результате наводнения в городе на севере Индии. В настоящее время проводится крупномасштабная поисково-спасательная операция после того, как по меньшей мере четыре человека погибли в Гималаях вследствие стихийного бедствия.

Десятки людей пропали без вести после того, как во вторник стремительный поток воды и грязи обрушился на город в индийском регионе Гималаи, разрушив горную долину и здания, в результате чего погибли по меньшей мере четверо, пишет The Guardian.

На видеозаписях, транслируемых индийскими СМИ, видно, как ужасающая река мутной воды затопила город Дхарали в штате Уттаракханд во вторник днем, сметая целые дома и многоквартирные дома. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как люди кричат от страха, пытаясь спастись от нахлынувших вод.

Десятки жителей деревни собрались в храме на праздник, когда волна темной воды и обломков обрушилась на них с огромной скоростью, отмечает The Guardian.

Министр обороны Индии Санджай Сет подтвердил, что в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, но официальные лица опасаются, что их число может возрасти. Около 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, и есть опасения, что они застряли в грязи, в том числе около восьми солдат, которые пропали без вести из лагеря в этом районе.

Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами заявил, что спасательные команды были развернуты «на военной основе».

Дхами сказал, что наводнение было вызвано внезапным и сильным «ливнем», назвав разрушения «чрезвычайно печальными и огорчительными». Метеорологический департамент Индии сообщил, что в некоторых районах Уттаракханда было зафиксировано «чрезвычайно обильное» количество осадков высотой около 21 см.

Ночные спасательные работы были затруднены из-за продолжавшихся проливных дождей, а доступ оставался затрудненным, поскольку несколько ключевых дорог были размыты. В среду уровень воды в реках Уттаракханда превысил опасную отметку, что вызвало опасения по поводу дальнейших оползней и стихийных бедствий в этом районе. Центральная водохозяйственная комиссия заявила, что четыре реки на пяти участках остаются в «тяжелой паводковой ситуации».

Армия Индии сообщила, что в город прибыли 150 военнослужащих, которые помогли спасти около 20 человек, выживших после столкновения со стеной замерзающего ила. «Мощный оползень обрушился на Дхарали, вызвав внезапный поток мусора и воды через населенный пункт», — сообщили в армии.

На опубликованных армией снимках, сделанных с места после того, как прошел основной поток, видны участки города, затопленные грязью и глубокими обломками, а также медленно текущая мутная река, все еще текущая через город.

«Поисково-спасательные работы продолжаются, задействованы все доступные ресурсы для поиска и эвакуации всех оставшихся в затруднительном положении людей», — сказал представитель армии Сунил Бартвал.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования и сказал, что «мы делаем все возможное для оказания помощи».

Смертоносные наводнения и оползни — обычное дело в сезон муссонов с июня по сентябрь, подчеркивает The Guardian, но эксперты говорят, что климатический кризис в сочетании с урбанизацией увеличивают их частоту и серьезность.

Всемирная метеорологическая организация ООН заявила в 2024 году, что более интенсивные наводнения и засухи являются «сигналом бедствия» для того, что должно произойти, поскольку изменение климата делает круговорот воды на планете еще более непредсказуемым.

За свою недавнюю историю штат Уттаракханд, обладающий гористой и часто нестабильной местностью, столкнулся с несколькими крупными бедствиями, связанными с муссонами. В 2013 году в результате внезапных наводнений в Кедарнатхе погибло 4127 человек, а в 2021 году из-за схода ледника в Чамоли сошла лавина, в результате чего погибло более 200 человек.

Харджит Сингх, климатический активист и директор-основатель Климатического фонда Сатата Сампады, утверждает, что трагедия была вызвана «смертельным коктейлем».

«Глобальное потепление усиливает муссонные дожди, в то время как на земле наша собственная политика вырубки холмов, ненаучного, неустойчивого и безрассудного строительства и перекрытия рек в целях так называемого “развития” разрушает нашу естественную защиту, — сказал он. — Разве не мы сами создаем свои собственные катастрофы?».

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