«Смертельный коктейль»: около 100 человек пропали без вести в результате наводнения

Около 100 человек пропали без вести в результате наводнения в городе на севере Индии. В настоящее время проводится крупномасштабная поисково-спасательная операция после того, как по меньшей мере четыре человека погибли в Гималаях вследствие стихийного бедствия.
Десятки людей пропали без вести после того, как во вторник стремительный поток воды и грязи обрушился на город в индийском регионе Гималаи, разрушив горную долину и здания, в результате чего погибли по меньшей мере четверо, пишет The Guardian.
На видеозаписях, транслируемых индийскими СМИ, видно, как ужасающая река мутной воды затопила город Дхарали в штате Уттаракханд во вторник днем, сметая целые дома и многоквартирные дома. На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, как люди кричат от страха, пытаясь спастись от нахлынувших вод.
Десятки жителей деревни собрались в храме на праздник, когда волна темной воды и обломков обрушилась на них с огромной скоростью, отмечает The Guardian.
Министр обороны Индии Санджай Сет подтвердил, что в результате стихийного бедствия погибли четыре человека, но официальные лица опасаются, что их число может возрасти. Около 60 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, и есть опасения, что они застряли в грязи, в том числе около восьми солдат, которые пропали без вести из лагеря в этом районе.
Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами заявил, что спасательные команды были развернуты «на военной основе».
Дхами сказал, что наводнение было вызвано внезапным и сильным «ливнем», назвав разрушения «чрезвычайно печальными и огорчительными». Метеорологический департамент Индии сообщил, что в некоторых районах Уттаракханда было зафиксировано «чрезвычайно обильное» количество осадков высотой около 21 см.
Ночные спасательные работы были затруднены из-за продолжавшихся проливных дождей, а доступ оставался затрудненным, поскольку несколько ключевых дорог были размыты. В среду уровень воды в реках Уттаракханда превысил опасную отметку, что вызвало опасения по поводу дальнейших оползней и стихийных бедствий в этом районе. Центральная водохозяйственная комиссия заявила, что четыре реки на пяти участках остаются в «тяжелой паводковой ситуации».
Армия Индии сообщила, что в город прибыли 150 военнослужащих, которые помогли спасти около 20 человек, выживших после столкновения со стеной замерзающего ила. «Мощный оползень обрушился на Дхарали, вызвав внезапный поток мусора и воды через населенный пункт», — сообщили в армии.
На опубликованных армией снимках, сделанных с места после того, как прошел основной поток, видны участки города, затопленные грязью и глубокими обломками, а также медленно текущая мутная река, все еще текущая через город.
«Поисково-спасательные работы продолжаются, задействованы все доступные ресурсы для поиска и эвакуации всех оставшихся в затруднительном положении людей», — сказал представитель армии Сунил Бартвал.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил свои соболезнования и сказал, что «мы делаем все возможное для оказания помощи».
Смертоносные наводнения и оползни — обычное дело в сезон муссонов с июня по сентябрь, подчеркивает The Guardian, но эксперты говорят, что климатический кризис в сочетании с урбанизацией увеличивают их частоту и серьезность.
Всемирная метеорологическая организация ООН заявила в 2024 году, что более интенсивные наводнения и засухи являются «сигналом бедствия» для того, что должно произойти, поскольку изменение климата делает круговорот воды на планете еще более непредсказуемым.
За свою недавнюю историю штат Уттаракханд, обладающий гористой и часто нестабильной местностью, столкнулся с несколькими крупными бедствиями, связанными с муссонами. В 2013 году в результате внезапных наводнений в Кедарнатхе погибло 4127 человек, а в 2021 году из-за схода ледника в Чамоли сошла лавина, в результате чего погибло более 200 человек.
Харджит Сингх, климатический активист и директор-основатель Климатического фонда Сатата Сампады, утверждает, что трагедия была вызвана «смертельным коктейлем».
«Глобальное потепление усиливает муссонные дожди, в то время как на земле наша собственная политика вырубки холмов, ненаучного, неустойчивого и безрассудного строительства и перекрытия рек в целях так называемого “развития” разрушает нашу естественную защиту, — сказал он. — Разве не мы сами создаем свои собственные катастрофы?».