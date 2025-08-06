Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое землетрясение произошло на Камчатке

Камчатка, регион с повышенной сейсмической активностью, в очередной раз напомнила о себе: сегодня там зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщили представители камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Источник: Life.ru

По информации сейсмологов, эпицентр находился на глубине 82,3 км, а само землетрясение произошло в 342 км от Петропавловска-Камчатского. Данные о том, ощущалось ли оно в населённых пунктах, пока не поступали.

Ранее сообщалось, что Камчатка уплыла на два метра из-за землетрясения. Пиковые смещения земной коры, вызванные землетрясением, достигли почти двух метров в южной части полуострова. Это сопоставимо с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в Тохоку, Япония.