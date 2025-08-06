Трамваи № 27 и 29 задерживаются на Тимирязевской улице из-за ДТП на путях

Трамваи № 27 и 29 следуют с задержками на Тимирязевской улице (в районе остановки «Пасечная улица»). Об этом в среду, 6 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Задержки спровоцировала авария, которая произошла на путях.
— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — уточнили в Telegram-канале дептранса.
5 августа два автобуса маршрутов № 290 и 606 столкнулись на пересечении улиц Лескова и Плещеева в столичном районе Бибирево. Движение в районе ДТП было перекрыто. В результате аварии никто не пострадал.
Кроме того, 2 августа на Волгоградском проспекте в Москве произошла крупная авария. В результате столкновения трех автомобилей один из них перевернулся. В ДТП пострадали шесть человек, включая пешехода.