AY YOLA и «Смешарики» выпустят совместную песню

На следующей неделе, 15 августа, выйдет необычная музыкальная коллаборация: башкирская группа AY YOLA представит совместный трек с популярным мультсериалом «Смешарики». Композиция под названием «Башкирский мед» познакомит слушателей с культурными традициями республики через образ любимого персонажа Копатыча.
В своих соцсетях музыканты пояснили, что этот проект объединил их с создателями мультфильма общими просветительскими задачами.
— Так же как и мы, «Смешарики» занимаются популяризацией культурных ценностей Башкортостана, — отметили в AY YOLA.
Основой для новой версии стал хит группы Homay, который получил свежую аранжировку в этом творческом союзе.
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