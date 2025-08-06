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AY YOLA и «Смешарики» выпустят совместную песню

«Смешарики» записали совместный трек с AY YOLA.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе, 15 августа, выйдет необычная музыкальная коллаборация: башкирская группа AY YOLA представит совместный трек с популярным мультсериалом «Смешарики». Композиция под названием «Башкирский мед» познакомит слушателей с культурными традициями республики через образ любимого персонажа Копатыча.

В своих соцсетях музыканты пояснили, что этот проект объединил их с создателями мультфильма общими просветительскими задачами.

— Так же как и мы, «Смешарики» занимаются популяризацией культурных ценностей Башкортостана, — отметили в AY YOLA.

Основой для новой версии стал хит группы Homay, который получил свежую аранжировку в этом творческом союзе.

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