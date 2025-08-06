Горящую после взрыва газокомпрессорную станцию под Одессой сняли из Румынии

В Сети появилось видео сильного пожара на газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области, снятое очевидцами из Румынии.
На опубликованных кадрах, снятых через реку Дунай, зафиксирован мощный пожар на газокомпрессорной станции, которая расположена у границы с Румынией.
Напомним, пожар на станции начался после взрывов, которые прогремели минувшей ночью в Одесской области на фоне воздушной тревоги.
Военные Telegram-каналы сообщили о нанесении в ночь на среду ударов по объектам противника на территории региона.