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Горящую после взрыва газокомпрессорную станцию под Одессой сняли из Румынии

Взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появилось видео сильного пожара на газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области, снятое очевидцами из Румынии.

На опубликованных кадрах, снятых через реку Дунай, зафиксирован мощный пожар на газокомпрессорной станции, которая расположена у границы с Румынией.

Напомним, пожар на станции начался после взрывов, которые прогремели минувшей ночью в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

Военные Telegram-каналы сообщили о нанесении в ночь на среду ударов по объектам противника на территории региона.