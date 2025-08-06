Деньги на оружие для теракта в Крокус Сити Холл переводили через банк в Екатеринбурге

«Хамидов Х. А.* перевел 350 000 рублей на банковский счет открытый на имя Шахромджона Гадоева** в ПАО “Сбербанк” по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — сообщает ТАСС со ссылкой на один из документов дела.