Деньги на оружие для теракта в Крокус Сити Холл переводили через банк в Екатеринбурге

«Хамидов Х. А.* перевел 350 000 рублей на банковский счет открытый на имя Шахромджона Гадоева** в ПАО “Сбербанк” по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — сообщает ТАСС со ссылкой на один из документов дела.
После этого Гадоев привез в Подмосковье из Дагестана три автомата Калашникова, пистолет Макарова и 1381 патрон. Эту посылку вместе с сообщником он передал Шамсидину Фаридуни***, одному из исполнителей теракта в Крокус Сити Холл.
Напомним, теракт совершили 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, тогда погибло 149 человек и пострадало более 500. Исполнителями чудовищного преступления были Шамсидин Фаридуни***, Мухаммадсобир Файзов****, Далерджон Мирзоев*****, Муродали Рачабализода****** — все выходцы из Средней Азии, находились в России незаконно.
После массового расстрела людей они попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области. Позже были найдены и пособники — все пошли под суд.
«ФедералПресс» ранее писал, что исполнители теракта в Крокус Сити Холл признали вину и попросили прощения.* Внесен в список террористов и экстремистов.
** Признан террористом и экстремистом.
*** Является террористом и экстремистом.
**** Признан судом экстремистом и террористом.
***** Экстремист и террорист.
****** Признан экстремистом и террористом.