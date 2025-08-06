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Деньги на оружие для теракта в Крокус Сити Холл переводили через банк в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, РИА ФедералПресс. Денежные средства на покупку оружия для теракта в Крокус Сити Холл переводили на банковский счет открытый в Екатеринбурге. Это стало известно из материалов уголовного дела.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Хамидов Х. А.* перевел 350 000 рублей на банковский счет открытый на имя Шахромджона Гадоева** в ПАО “Сбербанк” по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», — сообщает ТАСС со ссылкой на один из документов дела.

После этого Гадоев привез в Подмосковье из Дагестана три автомата Калашникова, пистолет Макарова и 1381 патрон. Эту посылку вместе с сообщником он передал Шамсидину Фаридуни***, одному из исполнителей теракта в Крокус Сити Холл.

Напомним, теракт совершили 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, тогда погибло 149 человек и пострадало более 500. Исполнителями чудовищного преступления были Шамсидин Фаридуни***, Мухаммадсобир Файзов****, Далерджон Мирзоев*****, Муродали Рачабализода****** — все выходцы из Средней Азии, находились в России незаконно.

После массового расстрела людей они попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области. Позже были найдены и пособники — все пошли под суд.

«ФедералПресс» ранее писал, что исполнители теракта в Крокус Сити Холл признали вину и попросили прощения.* Внесен в список террористов и экстремистов.

** Признан террористом и экстремистом.

*** Является террористом и экстремистом.

**** Признан судом экстремистом и террористом.

***** Экстремист и террорист.

****** Признан экстремистом и террористом.