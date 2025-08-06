В Самаре катер столкнулся с двумя сапбордистами

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел вечером 2 августа на Волге напротив острова Голодный в черте Самары. Судоводитель на маломерном судне столкнулся с двумя сапбордистами. В результате спортсмены оказались в воде, одному из них понадобилась помощь медиков.