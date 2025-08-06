Смертельная авария с грузовиками произошла в Красноярском крае

В ДТП не обошлось без погибших.
6 августа в Рыбинском районе на 984-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла трагическая авария с участием двух грузовиков. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситрак» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАК».
В результате столкновения погиб водитель второго большегруза. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Подробности происшествия уточняются.
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