Смертельная авария с грузовиками произошла в Красноярском крае

6 августа в Рыбинском районе на 984-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла трагическая авария с участием двух грузовиков. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситрак» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАК».