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Смертельная авария с грузовиками произошла в Красноярском крае

В ДТП не обошлось без погибших6 августа в Рыбинском районе на 984-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла трагическая авария с участием двух грузовиков.

В ДТП не обошлось без погибших.

6 августа в Рыбинском районе на 984-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошла трагическая авария с участием двух грузовиков. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ситрак» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «МАК».

В результате столкновения погиб водитель второго большегруза. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее рассказывали, что 9-летний мальчик на велосипеде попал под автобус.