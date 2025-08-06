Магнитные бури 7 августа 2025: будет ли удар по самочувствию и давлению

6−18 августа. Все стабильно. Уровень активности — 2−3 балла. Это зеленая зона — бурь нет. Иногда возможны легкие колебания до 4 баллов (особенно 11−13 августа), но это неопасно.19−20 августа. Станет чуть напряженнее. Kp может подняться до 4 баллов — это уже возбужденная магнитосфера.21−27 августа. Опять спокойно. Уровень — 2−3 балла, ничего серьезного. Магнитное поле Земли стабильное.28−30 августа. Кратковременное усиление. Солнце может активизироваться, и тогда возможны короткие магнитные бури. Пока все под контролем, но прогноз может уточниться ближе к дате.31 августа. Месяц закончится на спокойной ноте — все будет стабильно.