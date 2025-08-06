После удара дрона ВСУ по курскому предприятию был ранен человек: новые подробности ночной атаки

В своем telegram-канале Александр Хинштейн написал, что в результате удара по предприятию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка, Суджанского района, один сотрудник получил осколочные ранения правого предплечья и голени. 50-летнему пострадавшему была оказана первая помощь, после чего его отпустили на амбулаторное лечение. Затем Хинштейн предупредил жителей региона, чтобы они не возвращались в приграничные части региона, так как это по-прежнему опасно.