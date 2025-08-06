12-километровый пепельный столб: жителей Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Ключевской

Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН прогнозируют начало пароксизмального (мощного взрывного) извержения вулкана Ключевской в течение ближайших трёх суток.
Ключевской вулкан, являющийся самым высоким действующим вулканом Евразии (4750 м), демонстрирует признаки активизации. После мощного землетрясения магнитудой 8.8 в Авачинском заливе 29 июля амплитуда вулканического дрожания увеличилась вдвое. С 25 июля из кратера уже изливается лавовый поток на юго-западный склон.
Учёные ожидают извержение, сопоставимое по мощности с событиями 1994, 2013 и 2023 годов. В этих случаях наблюдались выбросы пепла на высоту до 12 км, протяжённые лавовые потоки и формирование опасных грязевых потоков (лахаров) от таяния ледников.
В филиале ФИЦ Единой геофизической службы РАН подчеркнули, что в 2013 и 2023 годах аналогичные прогнозы были сделаны за пять суток до извержения и полностью подтвердились.
«Информация будет уточняться по мере получения новых данных», — добавили там.
Напомним, полуостров и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись вулканы. Бодрее всех ведет себя вулкан Ключевской. Он выбрасывает пепел на высоту до 8 км. А длина потока лавы — уже 3,5 км. Сообщается, что лава в кратере фонтанирует постоянно. Фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.