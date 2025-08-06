12-километровый пепельный столб: жителей Камчатки предупредили о возможном извержении вулкана Ключевской

Напомним, полуостров и соседние Курильские острова пережили мощное землетрясение и серию афтершоков, после чего проснулись вулканы. Бодрее всех ведет себя вулкан Ключевской. Он выбрасывает пепел на высоту до 8 км. А длина потока лавы — уже 3,5 км. Сообщается, что лава в кратере фонтанирует постоянно. Фрагменты, вылетающие из вулкана, преодолевают расстояние в 500 метров.