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Катер наехал сразу на двух сапбордистов

В Самаре следователями, как сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ Следкома, организована проверка по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге.

В Самаре следователями, как сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ Следкома, организована проверка по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 2 августа напротив острова Голодный в черте города. Маломерное судно, как уточняется, столкнулось с двумя сапбордистами. В результате одному из спортсменов понадобилась медицинская помощь.

Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.

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