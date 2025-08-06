Катер наехал сразу на двух сапбордистов

В Самаре следователями, как сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ Следкома, организована проверка по факту столкновения катера с двумя сапбордистами на Волге.
По предварительным данным, инцидент произошел вечером 2 августа напротив острова Голодный в черте города. Маломерное судно, как уточняется, столкнулось с двумя сапбордистами. В результате одному из спортсменов понадобилась медицинская помощь.
Следователи устанавливают все обстоятельства ЧП.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.