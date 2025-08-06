CNN: санкции Трампа против РФ ударят кувалдой по экономике США

Ранее стало известно, что сегодня, возможно, в Москву прибудет спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. В ходе визита он планирует провести переговоры с руководством России. По результатам этих консультаций глава Белого дома Дональд Трамп примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть. Установленный американским лидером срок, в течение которого Москва должна предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа.