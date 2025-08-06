CNN: санкции Трампа против РФ ударят кувалдой по экономике США

Если США введут антироссийские санкции, то навредят лишь себе, пишет CNN.
Введение Соединенными Штатами возможных санкций в отношении государств, приобретающих российские энергоресурсы, может серьезно навредить экономике самих США, ударив по ним «кувалдой». Об этом пишет CNN, ссылаясь на экспертные оценки.
«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в материале. Он опубликован на сайте телеканала.
Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной на территории РФ) Клейтон Сигл полагает, что увеличение тарифов на импорт нефти из стран, приобретающих российское сырье, способно привести к ускорению инфляционных процессов в США. Как отмечает телеканал, основное внимание в угрозах введения вторичных санкций со стороны Трампа уделяется Китаю и Индии, которые в последние годы стали ключевыми импортерами российской нефти.
Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново отмечает, что дальнейшее увеличение пошлин на китайские товары, которые уже достигают 30%, отразится на стоимости ключевых товаров, включая продукцию Apple. Это, по его словам, приведет к росту цен и может вызвать негативную реакцию со стороны потребителей.
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Ранее стало известно, что сегодня, возможно, в Москву прибудет спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. В ходе визита он планирует провести переговоры с руководством России. По результатам этих консультаций глава Белого дома Дональд Трамп примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть. Установленный американским лидером срок, в течение которого Москва должна предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа.