Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: санкции Трампа против РФ ударят кувалдой по экономике США

Введение Соединенными Штатами возможных санкций в отношении государств, приобретающих российские энергоресурсы, может серьезно навредить экономике самих США, ударив по ним «кувалдой». Об этом пишет CNN, ссылаясь на экспертные оценки.

Если США введут антироссийские санкции, то навредят лишь себе, пишет CNN.

Введение Соединенными Штатами возможных санкций в отношении государств, приобретающих российские энергоресурсы, может серьезно навредить экономике самих США, ударив по ним «кувалдой». Об этом пишет CNN, ссылаясь на экспертные оценки.

«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в материале. Он опубликован на сайте телеканала.

Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS, организация признана нежелательной на территории РФ) Клейтон Сигл полагает, что увеличение тарифов на импорт нефти из стран, приобретающих российское сырье, способно привести к ускорению инфляционных процессов в США. Как отмечает телеканал, основное внимание в угрозах введения вторичных санкций со стороны Трампа уделяется Китаю и Индии, которые в последние годы стали ключевыми импортерами российской нефти.

Аналитик UBS Wealth Management Джованни Стауново отмечает, что дальнейшее увеличение пошлин на китайские товары, которые уже достигают 30%, отразится на стоимости ключевых товаров, включая продукцию Apple. Это, по его словам, приведет к росту цен и может вызвать негативную реакцию со стороны потребителей.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСроки ультиматума Трампа подходят к концу: что изменится после приезда Уиткоффа в Москву.

Ранее стало известно, что сегодня, возможно, в Москву прибудет спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. В ходе визита он планирует провести переговоры с руководством России. По результатам этих консультаций глава Белого дома Дональд Трамп примет решение относительно введения пошлин в отношении России, а также о возможности применения вторичных санкций к странам, приобретающим российскую нефть. Установленный американским лидером срок, в течение которого Москва должна предпринять шаги для продвижения к прекращению огня на Украине, истекает в пятницу, 8 августа.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше