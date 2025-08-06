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В Ростовской области один из БПЛА упал на дорогу, движение транспорта перекрыто

Дорогу в Каменском районе Ростовской области перекрыли из-за взрывоопасного БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области из-за упавшего на дорогу БПЛА перекрыли движение машин и приостановили работу трех маршрутов общественного транспорта. Проезд откроют после устранения опасности, проинформировал утром 6 августа врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа упал на дорогу из Каменска в поселок Глубокий, возле остановки у хутора Погорелов. Движение перекрыто, место оцеплено. Вызвана саперная группа, — сообщил Юрий Слюсарь.

Предварительно, никто из людей не пострадал.

Также в нескольких населенных пунктах Каменского района произошло аварийное отключение электроэнергии по высоковольтной линии. Ситуация коснулась поселка Каменогорье, а также хуторов Верхний Пиховкин, Березовый и Астахов. Потребителей подключили по резервной схеме.

Кроме этого, из-за перебоев с электричеством оказалась нарушена работа водозабора Таловая Балка. На место уже направили бригаду рабочих.

Добавим, атаку БПЛА в течение прошедшей ночи отразили также в Каменске-Шахтинском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. Всего ликвидировали 16 БПЛА.

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