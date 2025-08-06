Иностранцы организовали канал незаконной миграции в Казахстане

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК совместно с полицейскими Алматинской области провели масштабную спецоперацию по пресечению канала незаконной миграции, передает BAQ.KZ.
Организаторами преступной схемы оказались иностранные граждане. Они налаживали незаконный въезд, транзит и легализацию мигрантов на территории Казахстана. За «услуги» участники группировки брали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого клиента.
В ходе обысков у задержанных обнаружены десятки иностранных паспортов, поддельные документы, медицинские страховки, наркотические вещества, а также религиозная литература.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены шесть уголовных дел по фактам:
- организации незаконной миграции,
- мошенничества,
- незаконного хранения наркотиков.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие участники и эпизоды противоправной деятельности.
МВД напоминает: все формы нелегальной миграции и подпольных схем будут пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности по закону.