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Иностранцы организовали канал незаконной миграции в Казахстане

Злоумышленники легализовывали иностранных граждан за деньги и подделывали документы.

Источник: POLISIA.KZ

Сотрудники департамента криминальной полиции МВД РК совместно с полицейскими Алматинской области провели масштабную спецоперацию по пресечению канала незаконной миграции, передает BAQ.KZ.

Организаторами преступной схемы оказались иностранные граждане. Они налаживали незаконный въезд, транзит и легализацию мигрантов на территории Казахстана. За «услуги» участники группировки брали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого клиента.

В ходе обысков у задержанных обнаружены десятки иностранных паспортов, поддельные документы, медицинские страховки, наркотические вещества, а также религиозная литература.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждены шесть уголовных дел по фактам:

  • организации незаконной миграции,
  • мошенничества,
  • незаконного хранения наркотиков.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются другие участники и эпизоды противоправной деятельности.

МВД напоминает: все формы нелегальной миграции и подпольных схем будут пресекаться, а виновные — привлекаться к ответственности по закону.