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В Пермском крае осудили мужчину, сломавшего челюсть женщине возле кафе

Обвиняемым оказался 23-летний мужчина.

Источник: AP 2024

Житель Пермского края, сломавший челюсть женщине возле кафе, был осуждён, сообщает ГУФССП региона.

Конфликт между молодыми людьми случился в посёлке Куеда, когда они находились ночью возле местного кафе. Мужчина и женщина начали ссориться и оскорблять друг друга, завершив потасовку физическим насилием. Пострадавшая женщина получила удар по лицу и отправилась домой, а утром заметила распухшую щёку и проблемы с глотанием. В медучреждении ей диагностировали перелом челюсти.

После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, которые установили личность нападавшего — им оказался 23-летний молодой человек. Суд признал жителя Прикамья виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Обвиняемому назначили год ограничения свободы и обязали выплатить компенсацию в 80 тысяч рублей за моральные и физические страдания женщины.

Взысканием денег с осуждённого занялись судебные приставы Чернушинского и Куединского округов. Должника уведомили о необходимости выплаты компенсации, но после этого мужчина не перевёл деньги в пользу пострадавшей. Взыскать 80 тысяч удалось с банковских счетов прикамца. Вся сумма была перечислена женщине, а исполнительное производство окончено.