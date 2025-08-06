В Пермском крае осудили мужчину, сломавшего челюсть женщине возле кафе

После этого женщина обратилась за помощью к полицейским, которые установили личность нападавшего — им оказался 23-летний молодой человек. Суд признал жителя Прикамья виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Обвиняемому назначили год ограничения свободы и обязали выплатить компенсацию в 80 тысяч рублей за моральные и физические страдания женщины.