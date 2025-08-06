Беларусь начала учения ВВС и ПВО: финальный этап пройдет в России

В ходе маневров военные апробируют новые тактические приемы, а также боевое применение новых и модернизированных образцов вооружения, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия и ударов беспилотников. Как подчеркивают в Минобороны Беларуси, главная цель — повышение уровня подготовки командиров и штабов, а также проверка готовности войск к выполнению задач по отражению ударов воздушного противника в условиях современной войны.