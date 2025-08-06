В Берденова стреляли из ревности, признался нападавший

«Я сожалею, причиной была ревность. Это моя совесть и честь. Работа тут ни при чем», — сказал он.
По версии прокуратуры, Жиембай подслушал разговор об увольнении, что и подтолкнуло его к преступлению.
Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.
Обвиняемый — 31-летний Ернар Жиембай, бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент». Он подозревается в том, что выстрелил в Берденова пять раз у здания акимата.
По версии прокуратуры, обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют, и у него возник преступный умысел.
При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.