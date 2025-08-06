В Берденова стреляли из ревности, признался нападавший

Обвиняемый в покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова частично признал вину. На суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья, чтобы напугать, а не убить. Он не согласен с обвинением в покушении на убийство.