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В Берденова стреляли из ревности, признался нападавший

Обвиняемый в покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова частично признал вину. На суде Ернар Жиембай заявил, что стрелял из охотничьего ружья, чтобы напугать, а не убить. Он не согласен с обвинением в покушении на убийство.

Источник: Курсив

«Я сожалею, причиной была ревность. Это моя совесть и честь. Работа тут ни при чем», — сказал он.

По версии прокуратуры, Жиембай подслушал разговор об увольнении, что и подтолкнуло его к преступлению.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Руслана Берденова ранили из охотничьего ружья возле здания акимата. Он получил огнестрельные ранения бедра и плеча, был прооперирован.

Обвиняемый — 31-летний Ернар Жиембай, бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент». Он подозревается в том, что выстрелил в Берденова пять раз у здания акимата.

По версии прокуратуры, обвиняемый услышал часть этого разговора, в котором его якобы увольняют, и у него возник преступный умысел.

При этом судья Абинур Карабаев обязал Руслана Берденова лично явиться на главное судебное разбирательство. Замакима тогда не появился в суде, так как еще проходит лечение.