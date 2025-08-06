Затяжной скандал вокруг Джеффри Эпштейна разгорелся с новой силой

Сообщается, что письма, написанные Эпштейну рядом высокопоставленных лиц, были составлены в качестве подарка на 63-й день рождения Эпштейна в 2016 году, пишет The Guardian. Их публикация произошла на фоне интенсивных спекуляций вокруг связей Дональда Трампа с Эпштейном, который был найден мертвым в нью-йоркской тюрьме в 2019 году и долгое время вращался в кругу богатых и влиятельных знаменитостей.