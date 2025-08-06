Затяжной скандал вокруг Джеффри Эпштейна разгорелся с новой силой

Затяжной скандал вокруг опозоренного покойного финансиста и осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна разгорелся во вторник после того, как газета New York Times опубликовала множество ранее неизвестных писем Эпштейну от многочисленных влиятельных фигур, а также фотографии, сделанные в его особняке на Манхэттене.
Сообщается, что письма, написанные Эпштейну рядом высокопоставленных лиц, были составлены в качестве подарка на 63-й день рождения Эпштейна в 2016 году, пишет The Guardian. Их публикация произошла на фоне интенсивных спекуляций вокруг связей Дональда Трампа с Эпштейном, который был найден мертвым в нью-йоркской тюрьме в 2019 году и долгое время вращался в кругу богатых и влиятельных знаменитостей.
В одном из писем бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак и его жена написали: «Вашему любопытству нет предела».
«Для многих из них вы как закрытая книга, но вы знаете все обо всех», — написали они, назвав секусального преступника-педофила Эпштейна «КОЛЛЕКЦИОНЕРОМ ЛЮДЕЙ».
Израильский политик с женой продолжили: «Желаем вам долгой и здоровой жизни, а всем нам, вашим друзьям, наслаждаться вашим столом еще долгие годы».
В письме от Вуди Аллена кинорежиссер вспоминал о званых обедах Эпштейна в его таунхаусе в Верхнем Ист-Сайде и описывал эти встречи как «всегда интересные». Он отметил, что в вечеринках участвовали «политики, ученые, учителя, фокусники, комики, интеллектуалы, журналисты» и «даже члены королевской семьи».
Аллен также описал ужины как «хорошо сервированные»: «Я говорю “хорошо сервированные” — часто это делает какой-нибудь профессиональный слуга по дому и так же часто несколько молодых женщин», которые, по его словам, напоминают ему «Замок Дракулы, где у Лугоши есть три молодые вампирши, которые обслуживают это место».
Среди других авторов писем, как сообщается, были миллиардер и медиамагнат Мортимер Цукерман, Ноам Хомский и его жена, Джоичи Ито, бывший глава медиа-лаборатории Массачусетского технологического института (MIT), физик Лоуренс М. Краусс и гарвардский биолог и математик Мартин Новак.
В дополнение к письмам «Нью-Йорк таймс» также опубликовала фотографии из семиэтажного особняка Эпштейна на Манхэттене.
На снимках, сделанных в его кабинете, изображен таксидермированный тигр и, как сообщается, зеленое первое издание «Лолиты» — скандального романа 1955 года о сексуальной одержимости мужчины средних лет, сексуальном насилии над 12-летней девочкой, напоминает The Guardian.
Камеры наблюдения можно увидеть в спальне Эпштейна и соседней комнате. В его «массажном кабинете», где многие несовершеннолетние жертвы заявляли, что подвергались сексуальному насилию со стороны Эпштейна, как сообщает New York Times, были картины с изображением обнаженных женщин, полки со смазочными материалами и большой серебряный шар с цепочкой.
В других частях дома на десятках фотографий в рамках Эпштейн запечатлен рядом со своей давней коллегой Гислейн Максвелл, которая в настоящее время отбывает 20-летний тюремный срок за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Они также запечатлели Эпштейна с такими известными личностями, как Папа римский Иоанн Павел II, Мик Джаггер, Илон Маск, Фидель Кастро, Билл Клинтон, Ларри Саммерс, Ричард Брэнсон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и бывший советник Белого дома Трампа Стив Бэннон.
На одном из кадров также была изображена долларовая купюра, подписанная соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом с надписью «Я был неправ!», которая, по словам New York Times, была «возможно, оплатой ставки».
«Нью-Йорк таймс» также сообщила, что у входа в дом были установлены искусственные глазные яблоки в рамке, а в центральном атриуме висела скульптура женщины в свадебном платье, держащейся за веревку.
По данным «Нью-Йорк таймс», в доме также находилась нарисованная мелом на доске карта Израиля с подписью бывшего премьер-министра Израиля Барака.
Эпштейн умер в федеральном заключении в 2019 году, ожидая суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Его смерть была признана самоубийством, но многие считают, что он был убит, так как слишком много знал.
Расследование дела Эпштейна возобновилось после того, как Трамп и члены его команды неоднократно обещали обнародовать информацию, связанную с расследованиями в отношении Эпштейна, отмечает The Guardian. Но в июле администрация изменила курс, и министерство юстиции США объявило, что не будет публиковать никаких дополнительных документов или подробностей, касающихся этого дела, что вызвало возмущение обеих партий, в том числе сторонников Трампа и представителей консервативных СМИ.
Дело Эпштейна долгое время было предметом бесчисленных теорий заговора, отчасти из-за его связей с влиятельными людьми. Его смерть в 2019 году также подпитывает теории заговора на протяжении многих лет, напоминает The Guardian.
Недавнее заявление Министерства юстиции также вновь привлекло внимание к многолетней дружбе Трампа с Эпштейном. В июле The Wall Street Journal сообщила, что Трамп якобы написал Эпштейну поздравление в рамках празднования 50-летия, организованного Максвеллом в 2003 году. Согласно отчету, в письме Трампа содержался набросок обнаженной женщины с подписью Трампа. Трамп опроверг сообщение журнала и подал на газету в суд за клевету.
Примерно неделю назад The Wall Street Journal сообщила, что ранее в этом году представители Министерства юстиции проинформировали Трампа о том, что его имя фигурирует в досье Эпштейна. Газета отметила, что упоминание в документах не является признаком правонарушения. Пресс-секретарь Трампа опроверг сообщение, назвав его «фейковыми новостями».
Столкнувшись с растущим давлением, министерство юстиции направило Тодда Бланша, заместителя генерального прокурора и одного из бывших адвокатов Трампа, на встречу с Максвелл в конце июля, чтобы выяснить, есть ли у нее «информация о ком-либо, кто совершил преступления против жертв».
Заседание, длившееся два дня, проходило за закрытыми дверями. В пятницу Максвелл перевели из тюрьмы во Флориде в учреждение менее строгого режима в Техасе.