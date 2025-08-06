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Сотрудник «Мираторга» пострадал во время атаки украинских дронов в Курской области

Сотрудник магазина «Мираторг» получил травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Курской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Сотрудник магазина «Мираторг» получил травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Курской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в населенном пункте Хитровка Суджанского района.

— У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — уточнил глава области в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны за ночь 6 августа уничтожили 51 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись Ростовская, Брянская, Орловская, Воронежская области и Республика Крым.

5 августа около 10 взрывов также прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдались сбои в электроснабжении.

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