Сотрудник «Мираторга» пострадал во время атаки украинских дронов в Курской области

Сотрудник магазина «Мираторг» получил травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Курской области. Об этом в среду, 6 августа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в населенном пункте Хитровка Суджанского района.
— У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение, — уточнил глава области в своем Telegram-канале.
По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны за ночь 6 августа уничтожили 51 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударам подверглись Ростовская, Брянская, Орловская, Воронежская области и Республика Крым.
5 августа около 10 взрывов также прогремело над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская. Очевидцы сообщили о работе средств противовоздушной обороны по дронам ВСУ. Наблюдались сбои в электроснабжении.