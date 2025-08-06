«Нельзя насмехаться»: мужчина прикурил сигарету от вечного огня у знаменитого военного мемориала

Видеозапись, на которой мужчина наклоняется, чтобы прикурить сигарету от костра у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой, а затем спокойно уходит на глазах у туристов, вызвала возмущение, когда была широко распространена в социальных сетях.