«Нельзя насмехаться»: мужчина прикурил сигарету от вечного огня у знаменитого военного мемориала

Дурак и вандал — он и во Франции дурак и вандал. Один такой тип взял и прикурил сигарету от пламени вечного огня у знаменитого французского военного мемориала. Теперь ему грозят серьезные неприятности.
Мужчине, прикурившему сигарету от пламени французского военного мемориала, грозит судебный иск, пишет The Guardian.
Видео, на котором мужчина прикуривает сигарету от огня у могилы Неизвестного солдата в Париже, получило широкое распространение в социальных сетях.
Французский министр заявила, что она подает в суд на неназванного мужчину, который был заснят на видео, прикуривающим сигарету от мемориального огня на главном военном памятнике в Париже.
Видеозапись, на которой мужчина наклоняется, чтобы прикурить сигарету от костра у могилы Неизвестного солдата под Триумфальной аркой, а затем спокойно уходит на глазах у туристов, вызвала возмущение, когда была широко распространена в социальных сетях.
«Я немедленно передаю дело в государственную прокуратуру Парижа, чтобы этот человек был найден и к нему были применены санкции в качестве примера», — написала Патриция Мираллес, министр по делам ветеранов и памяти, в социальной сети.
«Нельзя насмехаться над памятью французов и оставаться безнаказанным», — негодует министр.
В могиле, расположенной под аркой в верхней части Елисейских полей, покоятся останки солдата, погибшего во время первой мировой войны, и похоронен он там в знак уважения к погибшим на войне французам, напоминает The Guardian.
«Это пламя не для того, чтобы зажигать сигарету, оно горит ради жертвоприношения миллионов наших солдат», — подчеркивает министр Мираллес. — Это оскорбление наших погибших, нашей истории и нашей нации".
Агентству AFP не удалось установить происхождение видео, но газета Le Figaro сообщила, что оно было снято латвийским туристом вечером 4 августа и впервые опубликовано в одной из социальных сетей.