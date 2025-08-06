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Пенсионер из Красноярска призывал уничтожить военкоматы и поддерживал террористов «Крокуса»

Житель поселка Новоселово Красноярского края задержан по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона.

Житель Красноярского края задержан по подозрению в оправдании терроризма.

Житель поселка Новоселово Красноярского края задержан по подозрению в призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает прокуратура региона.

«В октябре 2022 г. 58-летний житель п. Новоселово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно — уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным ведомства, в октябре 2022 года мужчина в одном из мессенджеров оставил комментарий с призывами уничтожать военкоматы. Позднее, в марте 2024 года, под публикацией во «ВКонтакте», посвященной трагедии в «Крокус Сити Холле», он разместил сообщение, оправдывающее действия террористов.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма».