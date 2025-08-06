Пенсионер из Красноярска призывал уничтожить военкоматы и поддерживал террористов «Крокуса»

«В октябре 2022 г. 58-летний житель п. Новоселово в одном из мессенджеров под новостной публикацией оставил комментарий, содержащий призывы к терроризму, а именно — уничтожить военкоматы. Но на этом он не остановился», — рассказали в надзорном ведомстве.