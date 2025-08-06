Десятки миллионов человек получили предупреждения об ухудшении воздуха из-за бушующих пожаров

Лесные пожары продолжают пылать в Канаде: 81 миллион американцев предупреждены о проблемах с качеством воздуха из-за бушующих пожаров в соседней стране. Сотни пожаров по всей Канаде и в некоторых частях США вызывают тревогу в 14 штатах от района Великих озер до северо-востока.
Во вторник в Канаде и некоторых районах США продолжали полыхать сотни лесных пожаров, из-за чего дым от пожаров распространился по всему региону и ухудшил качество воздуха в обеих странах, пишет The Guardian.
Качество воздуха в США резко ухудшилось в районе Великих озер на северо-востоке, из-за чего небо затянуло дымкой от Миннеаполиса до Нью-Йорка, и в понедельник даже была произведена приостановка полетов в бостонском международном аэропорту Логан из-за «плохой видимости». По данным IQAir, во вторник в Детройте, Нью-Йорке и Чикаго продолжались показатели наихудшего качества воздуха в мире, которые заняли четвертое, 10-е и 11-е места соответственно.
А вот в Канаде ко вторнику в Монреале и Торонто произошли значительные улучшения, и они больше не входят в топ-20 городов с вредным для здоровья воздухом, отмечает The Guardian.
По данным Национальной метеорологической службы, около 81 миллиона американцев остаются под угрозой из-за ухудшения качества воздуха в Миннесоте, Висконсине, Мичигане, северной Индиане, Пенсильвании, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте, Массачусетсе, Вермонте, Род-Айленде, Нью-Гэмпшире, Делавэре и Мэне. Ожидается, впрочем, что к среде в большинстве районов погода улучшится.
По данным Департамента окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган, система высокого давления, установленная над Средним Западом, задерживает дым, в результате чего проблемы с качеством воздуха сохранятся на несколько дней.
По данным Канадского межведомственного центра по борьбе с лесными пожарами (CIFFC), некоммерческой организации, принадлежащей правительственным учреждениям, в настоящее время в Канаде бушует 747 активных лесных пожаров, из которых 507 — более двух третей — вышли из-под контроля, в том числе 165 в Манитобе, 134 в Британской Колумбии, и 111 в Северо-Западных территориях.
По данным Natural Resources Canada (NRC), большинство нынешних пожаров, которые приводят к плохому качеству воздуха из-за задымления и ухудшению видимости, связаны с более высокими, чем в среднем, температурами, засухой, снижением уровня снежного покрова и низкой влажностью почвы. По данным NRC, все эти факторы обусловлены глобальным потеплением.
На западе США огромный лесной пожар в центральной Калифорнии — Гиффордский пожар — бушует на площади 72 460 акров в национальном лесу Лос-Падрес и локализован лишь на 7%, угрожая сотням домов и ранив трех человек. Пожарные борются с огнем, который возник в результате нескольких небольших пожаров, вспыхнувших вдоль шоссе 166 штата и затронувших округа Санта-Барбара и Сан-Луис-Обиспо, с пятницы.
Ожидается, что тенденция к потеплению и высыханию сохранится со среды до выходных, в четверг и пятницу температура поднимется до 32−38 градусов, что приведет к усилению пожароопасности, сообщили официальные лица.
В некоторых районах Невады, Юты, Колорадо и Вайоминга остаются в силе предупреждения «Красный флаг» из-за очень сухих условий, низкой влажности и порывистых ветров, а западные пожары создают дымное небо от Лос-Анджелеса до Сан-Диего и Лас-Вегаса.