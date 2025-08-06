Десятки миллионов человек получили предупреждения об ухудшении воздуха из-за бушующих пожаров

Качество воздуха в США резко ухудшилось в районе Великих озер на северо-востоке, из-за чего небо затянуло дымкой от Миннеаполиса до Нью-Йорка, и в понедельник даже была произведена приостановка полетов в бостонском международном аэропорту Логан из-за «плохой видимости». По данным IQAir, во вторник в Детройте, Нью-Йорке и Чикаго продолжались показатели наихудшего качества воздуха в мире, которые заняли четвертое, 10-е и 11-е места соответственно.