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Четыре человека погибли от взрыва гранаты в Тульской области

Четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства в Куркино под Тулой.

Четверо мужчин погибли после детонации взрывного устройства в Куркино под Тулой. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Взрыв раздался возле частного дома в поселке Куркино 5 августа вечером. По данным тг-канала Baza, около 22:00 между мужчинами возник конфликт. Один из спорщиков достал гранату и подорвал ее.

Трое мужчин погибли на месте, еще один скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. По факту смерти четырех человек возбуждено уголовное дело. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Следственные действия продолжаются.