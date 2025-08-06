Беспилотник упал на трассу в Ростовской области

«В Каменском районе подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолётного типа упал на дорогу из Каменска в посёлок Глубокий возле остановки у хутора Погорелов», — сообщил он в своём Telegram-канале.
К счастью, по словам главы региона, жертв удалось избежать. В результате падения дрона никто не пострадал.
Слюсарь отметил, что в связи с обнаружением дрона участок дороги полностью перекрыт, а территория вокруг оцеплена. Движение общественного транспорта по трём маршрутам временно приостановлено и будет возобновлено после устранения опасности.
Также врио губернатора добавил, что из-за аварии на высоковольтной ЛЭП, несколько населённых пунктов — хутора В. Пиховкин, Каменогорье, Березовый, Астахов — переключены на резервное электроснабжение. Сбои также привели к проблемам в работе водозабора Таловая Балка. Для восстановления нормального функционирования на место направлена аварийно-восстановительная бригада.
Напомним, что минувшей ночью Ростовская область снова подверглась ударам со стороны ВСУ. Взрывы были слышны в районе станицы Тацинской. Падение обломков одного из БПЛА привело к возгоранию. Всего за ночь в регионах сбили 51 БПЛА.