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Ушла под землю: Из-за провала трассы в Амурской области ввели режим ЧС

В Тындинском округе Амурской области обрушилась часть федеральной трассы А-360 «Лена». Из-за ЧП введён режим чрезвычайной ситуации, движение полностью перекрыто. Об этом сообщила глава округа Тамара Лысакова.

Источник: Life.ru

«На федеральной автомобильной дороге А-360 “Лена” км 39-км 160 (район р. Ольдогой — прим. Life.ru) произошло обрушение дорожного полотна. Движение по автодороге закрыто. В округе введён режим ЧС», — написала она.

Судя по фото с места происшествия, ширина провала составляет около трёх метров, глубина — более одного. Глава округа также обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по «Лене» и использовать альтернативные маршруты, включая железную дорогу и авиатранспорт. Восстановительные работы уже начались. Специалисты обещают принять все меры для скорейшего устранения последствий и возобновления движения.

Сильные дожди и подвижки грунта продолжают бить по инфраструктуре Дальнего Востока. Ранее в Хабаровском крае рухнул объездной мост через реку Аксян, из-за чего перекрыли участок региональной трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре. Движение для всех видов транспорта полностью было остановлено между 60-м и 105-м километрами.