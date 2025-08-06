Ушла под землю: Из-за провала трассы в Амурской области ввели режим ЧС

Судя по фото с места происшествия, ширина провала составляет около трёх метров, глубина — более одного. Глава округа также обратилась к водителям с просьбой воздержаться от поездок по «Лене» и использовать альтернативные маршруты, включая железную дорогу и авиатранспорт. Восстановительные работы уже начались. Специалисты обещают принять все меры для скорейшего устранения последствий и возобновления движения.