Публичное избиение школьницы тремя подростками вызвало массовое возмущение

В последние годы протесты, проводимые родителями или вызванные опасениями за безопасность детей, становятся все более распространенными, утверждает The Guardian. В 2023 году тысячи людей вышли на акцию протеста в Шанцю, городе в провинции Хэнань, после смерти 14-летнего школьника. В школе мальчика сообщили, что он наложил на себя руки, но его родители заявили, что на его теле были следы физического насилия, и заявили, что на него напали.