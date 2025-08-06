Публичное избиение школьницы тремя подростками вызвало массовое возмущение

Возмущение разгорелось в Китае из-за избиения школьницы тремя подростками. В городе Цзянъю в провинции Сычуань собрались большие толпы людей после того, как этот случай вызвал возмущение в Интернете.
Как показали видеоролики в социальных сетях, в юго-западном китайском городе Цзянъюй вспыхнула массовая акция после того, как избиение молодой девушки тремя другими подростками вызвало возмущение общественности.
Как пишет The Guardian, хотя протесты редки в Китае, но травля в высококонкурентной системе образования страны задела общественность за живое, а громкое убийство в прошлом году вызвало общенациональные дебаты о том, как закон поступает с несовершеннолетними правонарушителями.
В понедельник полиция сообщила, что двух девочек-подростков отправили в исправительную школу за нападение и словесные оскорбления на 14-летнюю девочку по фамилии Лай. По данным полиции, избиение, которое произошло в прошлом месяце и привело к появлению многочисленных синяков на голове и коленях Лай, было снято на видео очевидцами, которые выложили его в Сеть.
По словам полиции, свидетели и третья девочка, участвовавшая в насилии, были «подвергнуты критике и получили внушение», при этом добавляется, что их опекунам «было приказано обеспечивать строгую дисциплину».
Этот случай вызвал возмущение в Интернете из-за того, что некоторые сетовали на то, что наказание подростков не продвинулось дальше, пишет The Guardian. Позже в понедельник люди собрались у здания мэрии в Цзянъюе, провинция Сычуань, и, как показали видеозаписи, большие толпы людей растянулись по всему кварталу.
На видеозаписи, которая, как было подтверждено, была снята у здания мэрии, видно, как по меньшей мере два человека были насильно оттащены в сторону группой полицейских в синих рубашках и штатском, а женщину в черном платье оттащили за конечности.
«Они сметают граждан повсюду», — слышно, как кто-то говорит, когда женщину уводят.
На других кадрах, снятых после наступления темноты, видно, как полицейские в черной форме спецназа усмиряют по меньшей мере трех человек на перекрестке, где были сотни прохожих.
В видеоролике, опубликованном в Интернете, один из протестующих гневно цитирует одного из предполагаемых нападавших на девочку, который, как сообщается, хвастался тем, что в прошлом его несколько раз задерживала полиция, но затем отпускала.
Во вторник город Цзянью был второй по популярности темой в социальных сетях Weibo, отмечает The Guardian.
«Наказание слишком мягкое. Вот почему они были такими высокомерными», — говорится в одном из самых популярных комментариев Weibo под заявлением полиции.
Местные власти сообщили в WeChat, что полиция наказала двух человек за фальсификацию информации о случаях травли в школе, и предостерегли общественность от распространения слухов.
В последние годы протесты, проводимые родителями или вызванные опасениями за безопасность детей, становятся все более распространенными, утверждает The Guardian. В 2023 году тысячи людей вышли на акцию протеста в Шанцю, городе в провинции Хэнань, после смерти 14-летнего школьника. В школе мальчика сообщили, что он наложил на себя руки, но его родители заявили, что на его теле были следы физического насилия, и заявили, что на него напали.
В прошлом году китайские власти пообещали бороться с буллингом в школе после громкого дела об убийстве. В декабре суд приговорил подростка к пожизненному заключению за убийство своего одноклассника.
Подозреваемые, которым на момент убийства не исполнилось и 14 лет, обвинялись в том, что они в течение длительного времени издевались над 13-летним одноклассником, прежде чем убить его в заброшенной теплице, пишет The Guardian. Другой мальчик был приговорен к 12 годам тюремного заключения, а третий, который, как установил суд, не причинил вреда жертве, был приговорен к исправительному воспитанию.
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