Женщин, подозреваемых в ограблении пенсионеров, задержали в Алматы

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, полицейскими задержаны две женщины, подозреваемые в совершении серии хищений из квартир пожилых граждан в Ауэзовском районе Алматы.
По данным следствия, злоумышленницы проникали в дома пенсионеров под различными предлогами. В одном из эпизодов они представились распространителями книг. Как сообщают в МВД, получив доступ в квартиру, женщины отвлекали хозяйку под предлогом, например, принести воды, а сами в это время похищали сбережения. В одном из таких случаев добычей стали 4 млн тенге.
«Обе подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим аналогичным фактам, совершенным в городе. Подчеркиваю, что обеспечение безопасности пожилых граждан — в числе приоритетов нашей профилактической работы. Мы призываем граждан быть бдительными, не впускать посторонних в дом и при малейших подозрениях обращаться в полицию», — констатировал начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.
Напомним, ранее в июле в Алматы в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении квартирной кражи.