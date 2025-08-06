Женщин, подозреваемых в ограблении пенсионеров, задержали в Алматы

По данным следствия, злоумышленницы проникали в дома пенсионеров под различными предлогами. В одном из эпизодов они представились распространителями книг. Как сообщают в МВД, получив доступ в квартиру, женщины отвлекали хозяйку под предлогом, например, принести воды, а сами в это время похищали сбережения. В одном из таких случаев добычей стали 4 млн тенге.