О дорожной обстановке на территории Самарской области за прошедшие сутки

5 августа в Самарской области произошло 12 ДТП, в которых пострадали 14 человек, двое — погибли. Сотрудники ГАИ выявили 409 нарушений ПДД РФ, включая 27 фактов неправильной перевозки детей и 18 случаев управления автомобилем с признаками опьянения.
В Тольятти 56-летняя женщина на Toyota Corolla сбила 14-летнюю велосипедистку на нерегулируемом пешеходном переходе. Девочка госпитализирована.
В Октябрьске 61-летний водитель ВАЗа сбил 60-летнюю женщину на тротуаре — ей назначено амбулаторное лечение.
В Кинельском районе пьяный водитель Chevrolet Cruze съехал в кювет — его 40-летняя пассажирка попала в больницу.
В Сергиевском районе ВАЗ 21101 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta. Пострадали 4 человека, включая ребёнка.
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