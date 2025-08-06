Следователи установили причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищениям

Сотрудники правоохранительных органов выявили причастность бывшего государственного секретаря Дагестана Магомеда-Султан Магомедова к хищениям предприятия «Дагнефтепродукт». Об этом в среду, 6 августа, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным ведомства, стоимость компании составляла 100 миллиардов рублей. У экс-чиновника и других соучастников арестовали имущество на три миллиарда рублей.
— Задействовав административный ресурс, он инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001—2005 годы государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости, — цитирует представителей ФСБ ТАСС.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартире госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, его офисе и еще по 50 адресам, которые связаны с чиновником. В деталях этого дела разбиралась «Вечерняя Москва».
29 июня суд в Махачкале также арестовал две квартиры в Москве, которые, как предполагается, связаны с родственниками госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.