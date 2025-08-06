Следователи установили причастность экс-госсекретаря Дагестана к хищениям

— Задействовав административный ресурс, он инициировал в органах власти Республики Дагестан распорядительные решения, на основании которых в 2001—2005 годы государственное предприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность и в последующем реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости, — цитирует представителей ФСБ ТАСС.