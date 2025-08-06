Украинский военнослужащий после сдачи в плен помогал российским войскам вести радиоперехваты.
Украинский военнопленный Дмитрий Хвостик рассказал, что сдался в плен, потому что инструкторы ВСУ в учебных центрах изначально предупредили, что все военнослужащие могут погибнуть и быть возвращены на родину в «черных пакетах». Об этом военнослужащий рассказал на видео, опубликованном Минобороны.
«Некоторые даже командиры, когда мы были в учебке, нам один даже инструктор сказал, что вам нечего даже и думать, вы все равно вернетесь в черных пакетах», — сказал Хвостик. Видео с его рассказом есть в распоряжении URA.RU.
Согласно заявлению украинского военнослужащего, после пленения он оказывал содействие российским военным в осуществлении радиоперехватов. Кроме этого, с собой он привел трех сослуживцев. Хвостик также обратился к своим родственникам и близким, заверив, что с ним обращаются хорошо и его жизни ничего не угрожает. В своем обращении он также посоветовал сослуживцам не доверять заявлениям украинских командиров и рассмотреть возможность сдачи в плен, подчеркивая, что это может стать единственным способом сохранить жизнь.
Украинские военные все чаще покидают свои позиции и сдаются в плен из-за насильственной мобилизации, недостаточной квалификации командования и неоправданных лобовых атак. В качестве примера источники в российских силовых структурах привели ситуацию с 155-й бригадой ВСУ, личный состав которой, несмотря на прохождение подготовки во Франции, после прибытия на линию фронта фактически разбежался. По словам источника, большинство дезертиров не испытывают сожаления о своем поступке, наблюдая за происходящим в украинских вооруженных силах.