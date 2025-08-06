«Сказали, что вернемся в черных пакетах»: бывший послушник из ВСУ рассказал, зачем сдался в плен

Согласно заявлению украинского военнослужащего, после пленения он оказывал содействие российским военным в осуществлении радиоперехватов. Кроме этого, с собой он привел трех сослуживцев. Хвостик также обратился к своим родственникам и близким, заверив, что с ним обращаются хорошо и его жизни ничего не угрожает. В своем обращении он также посоветовал сослуживцам не доверять заявлениям украинских командиров и рассмотреть возможность сдачи в плен, подчеркивая, что это может стать единственным способом сохранить жизнь.