В Уфе произошло обрушение двухэтажного дома 1870 года постройки

В Уфе на улице Коммунистической произошло обрушение двухэтажного здания, построенного в 1870 году.
По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, сигнал о происшествии поступил от граждан, проживающих в близлежащих домах. Они сообщили о громком хлопке и ощущении небольшого подземного толчка.
Прибывшие на место специалисты зафиксировали обрушение стен и межэтажных деревянных конструкций. Здание было давно расселено, никто из людей не пострадал.
Ранее сообщалось, что часть офисного здания обрушилась на улице Мартовская в Екатеринбурге.