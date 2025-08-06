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В Уфе произошло обрушение двухэтажного дома 1870 года постройки

Местные жители сообщили о громком хлопке и ощущении подземного толчка.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе на улице Коммунистической произошло обрушение двухэтажного здания, построенного в 1870 году.

По информации, предоставленной региональным управлением МЧС, сигнал о происшествии поступил от граждан, проживающих в близлежащих домах. Они сообщили о громком хлопке и ощущении небольшого подземного толчка.

Прибывшие на место специалисты зафиксировали обрушение стен и межэтажных деревянных конструкций. Здание было давно расселено, никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что часть офисного здания обрушилась на улице Мартовская в Екатеринбурге.