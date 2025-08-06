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По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Арестовано имущество бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, причастного к хищению «Дагнефтепродукта», и других фигурантов дела о мошенничестве на сумму около 3 миллиардов рублей, стоимость переданных судом государству нефтекомплексов превышает 100 миллиардов рублей, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе — Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами “Дагнефтепродукт”, — говорится в сообщении.

Установлено, что Магомедов использовал административный ресурс для незаконного перевода предприятия в республиканскую собственность с последующей его продажей подконтрольным лицам по заниженной цене. Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, который был удовлетворен судом.

«Государству возвращен ранее похищенный нефтеперевалочный комплекс “Дагнефтепродукт” и вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО “Дагнотех” общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, а также арестовано имущество фигурантов, полученное мошенническим путем, стоимостью более трех миллиардов рублей», — уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. Проведены 70 обысков, изъяты ценные предметы и крупные суммы денег. Магомедов уволен с должности за утрату доверия, следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.