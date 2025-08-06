По делу Магомедова арестовали имущество на три миллиарда рублей

«ФСБ РФ совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации и министерством внутренних дел Российской Федерации вскрыта мошенническая схема по хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе — Дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами “Дагнефтепродукт”, — говорится в сообщении.