ВСУ экстренно сбегают вглубь фронта, спасаясь от российских солдат: карта СВО за 6 августа

По словам военкоров, наиболее тяжелое положение у ВСУ сейчас в районе Торецка.
Украинские войска начали отступление из стратегически важного села Новоселовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По их информации, потеря контроля над населенным пунктом может серьезно осложнить логистику ВСУ на этом участке фронта.
Одновременно с этим российские войска продолжают наступление в Сумской области — там идут бои за Юнаковку. На харьковском направлении зафиксировано продвижение в районе Липцов, а на донецком — взяты под контроль Январское и восточные окраины Мирнограда. Особенно напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре и под Соледаром, где противник пытается контратаковать. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Сумское направление.
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Российские войска продолжают наступление в районе Юнаковки в Сумской области. В этом населенном пункте ВСУ пытаются оказывать упорное сопротивление, но безуспешно. По данным telegram-канала WarGonzo, на линии Кондратовка-Юнаковка число контратак ВСУ заметно снизилось.
Харьковское направление.
Российские войска заметно продвинулись в районе Липцов Харьковской области и продолжают бои за Волчанск. На купянском направлении наиболее напряженная обстановка сохраняется в районе Московки. По данным telegram-канала «Два Майора», за сутки российские силы нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Лозовой, в результате чего в городе произошли крупные пожары. Однако официально этому подтверждения нет.
Донецкое направление.
Северское направление.
В Минобороны России сообщили, что боец с позывным Туча проявил высокий профессионализм при штурме опорного пункта под Соледаром. Совместно с небольшой группой десантников ему удалось скрытно занять вражескую позицию, установить минные заграждения и отразить несколько атак противника. После этого российским военнослужащим удалось вывести из строя диверсионную группу противника, вынудив ее сдаться.
Константиновское направление.
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На константиновском направлении российские войска расширили зону контроля севернее Дзержинска (Торецка) и начали наступление в сторону Русина Яра. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в этом районе у ВСУ тяжелое положение: российская армия последовательно берет под контроль населенные пункты, сокращая возможности для снабжения противника, особенно по направлениям Белая Гора — Александро-Шультино и Яблоновка — Александро-Калиново. По словам военкоров, восстановление контроля над этими районами может осложнить логистику ВСУ в Торецкой агломерации.
Часовояровское направление.
ВСУ предпринимают попытки контратак в районе Часова Яра. Однако российские войска удерживают позиции на западных рубежах города и продолжают наступление на Северск.
Покровское направление.
На покровском направлении российские войска продвинулись в районах Щербиновки, Торецка, Полтавки и Попова Яра. Также они закрепились на восточных окраинах Мирнограда. Вблизи Красного Лимана и Родинского идут столкновения, сообщается о возможном окружении подразделений ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища и продвижении российских сил в сторону Нелеповки.
Южнодонецкое направление.
На южнодонецком направлении продолжаются бои в районе села Искра. Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенного пункта Январское. Обстановка в Днепропетровской области также складывается не в пользу ВСУ. По информации российских силовых структур, украинские военные покидают Новоселовку и отходят вглубь региона. Этот населенный пункт является важным логистическим узлом, контроль над которым имеет стратегическое значение для снабжения и переброски техники украинских подразделений.
Запорожское направление.
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В районе Нестерянки Запорожской области продолжаются позиционные бои. По данным telegram-канала Readovka, подразделения ВС РФ закрепились в третьем микрорайоне Степногорска и взяли под контроль село Плавни. Украинская сторона перебрасывает пехоту, пытаясь вытеснить российские силы из южных многоэтажек города.
Херсонское направление.
По данным telegram-канала «От Мариуполя до Карпат», артиллерия 18-й армии группировки «Днепр» ведет интенсивные обстрелы на херсонском направлении. Украинские войска пытаются высаживаться малыми группами в районе Антоновки, однако несут потери.
На подконтрольном ВСУ берегу в районе Антоновки российская артиллерия ежедневно наносит удары по позициям противника для удержания обороны. Отмечается снижение активности украинских мобильных групп на востоке города. В Херсоне дистанционно минируются ключевые улицы и транспортные узлы, ожидается полная остановка движения, включая эвакуацию.