ВСУ экстренно сбегают вглубь фронта, спасаясь от российских солдат: карта СВО за 6 августа

Одновременно с этим российские войска продолжают наступление в Сумской области — там идут бои за Юнаковку. На харьковском направлении зафиксировано продвижение в районе Липцов, а на донецком — взяты под контроль Январское и восточные окраины Мирнограда. Особенно напряженная обстановка сохраняется в Часовом Яре и под Соледаром, где противник пытается контратаковать. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.