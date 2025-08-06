В Иркутской области из-за ударов молнии сгорели три дома

Там же, на улице Российской, грозовой разряд стал причиной возгорания сразу двух брусовых домов с мансардами. К моменту прибытия спасателей здания были полностью охвачены пламенем, существовала угроза соседним постройкам. Совместными усилиями огнеборцев МЧС России и областной службы пожар удалось локализовать на общей площади 128 квадратных метров. Всего из опасной зоны самостоятельно вышли трое — взрослый и двое детей.