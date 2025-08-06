Силовики нашли водителя гидроцикла, который наехал на детей в Приморье

«Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», — сообщили в пресс-службе СК на транспорте.
Подозреваемый водитель гидроцикла найден. Он принимает участие в следственных действиях. Когда проверка закончится, следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.
Напомним, водитель гидроцикла на большой скорости влетел в сап-борд, на котором было две девочки-подростка. Примечательно, что в этот момент в воде больше никого не было, и водителю было сложно не увидеть детей в море.