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Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке

Взрыв в Тульской области прогремел во время конфликта между четырьмя мужчинами.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли», — сказали там.

Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Прокуратура взяла расследование на контроль.