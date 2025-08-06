Прокуратура назвала причину взрыва в тульском поселке

ТУЛА, 6 авг — РИА Новости. Взрыв, из-за которого погибли четверо мужчин в Тульской области, прогремел во время конфликта между ними, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
«В результате конфликта, произошедшего накануне вечером возле частного дома между мужчинами 1973, 2001, 1992, 1996 годов рождения, произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Все участники конфликта погибли», — сказали там.
Это случилось вечером 5 августа на улице Октябрьской в поселке Куркино. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Прокуратура взяла расследование на контроль.