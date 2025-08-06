ФСБ: установлена причастность Магомедова к хищению «Дагнефтепродукта»

Отмечается, что, задействовав административный ресурс, он инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в 2001—2005 году госпредприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность, после чего реализовано в пользу подконтрольных Магомедову лиц по заниженной стоимости.