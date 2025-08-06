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ФСБ: установлена причастность Магомедова к хищению «Дагнефтепродукта»

Следствие установило причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова к хищению у государства дагестанского государственного предприятия по перевалке и обеспечению нефтепродуктами «Дагнефтепродукт».

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями установлена причастность гражданина России Магомедова Магомеда-Султана Байболатовича, занимавшего должность государственного секретаря Республики Дагестан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, задействовав административный ресурс, он инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в 2001—2005 году госпредприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность, после чего реализовано в пользу подконтрольных Магомедову лиц по заниженной стоимости.

25 июня стало известно о задержании госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.

Генеральная прокуратура России подала иск к Магомедову, а также его родственникам.

Предмет иска связан с НПЗ «Дагнефтепродукт».