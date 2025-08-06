ФСБ: установлена причастность Магомедова к хищению «Дагнефтепродукта»

Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«Проведёнными оперативно-разыскными мероприятиями и следственными действиями установлена причастность гражданина России Магомедова Магомеда-Султана Байболатовича, занимавшего должность государственного секретаря Республики Дагестан», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, задействовав административный ресурс, он инициировал в органах власти Дагестана распорядительные решения, на основании которых в 2001—2005 году госпредприятие незаконно было переведено в республиканскую собственность, после чего реализовано в пользу подконтрольных Магомедову лиц по заниженной стоимости.
25 июня стало известно о задержании госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова.
Генеральная прокуратура России подала иск к Магомедову, а также его родственникам.
Предмет иска связан с НПЗ «Дагнефтепродукт».